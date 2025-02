Infortunio Hysaj, dubbi per gli ottavi di Europa League. C’è speranza per il rientro in quella sfida: le ultime

Infortunio Hysaj, dubbi per la sua presenza negli ottavi di Europa League. C’è speranza invece per un’altra gara importante

Come sottolinea oggi la Repubblica edizione Roma, Elseid Hysaj è stato inserito nella lista UEFA nonostante la probabile assenza negli ottavi di Europa League che dovrà affrontare la Lazio il prossimo mese.

L’albanese dovrà stare fuori almeno 35/40 giorni ed è in dubbio per il doppio confronto. Speranze invece di riaverlo a disposizione per il derby, in programma il prossimo 13 di aprile.