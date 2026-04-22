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Infortunio Gila, problemi per il difensore durante Atalanta-Lazio! Ecco cosa è successo

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2 giorni ago

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Gila
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Infortunio Gila, problemi per il difensore durante la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le novità

Brutta tegola in casa biancoceleste nel corso di Atalanta-Lazio, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Problemi fisici per Mario Gila, costretto al cambio con Provstgaard al 77′: il difensore spagnolo ha riscontrato dei problemi al ginocchio dopo un intervento precedente con Krstovic.

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