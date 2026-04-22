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Infortunio Gila, problemi per il difensore durante Atalanta-Lazio! Ecco cosa è successo
Infortunio Gila, problemi per il difensore durante la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le novità
Brutta tegola in casa biancoceleste nel corso di Atalanta-Lazio, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Problemi fisici per Mario Gila, costretto al cambio con Provstgaard al 77′: il difensore spagnolo ha riscontrato dei problemi al ginocchio dopo un intervento precedente con Krstovic.
Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro
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Serie A: date, orari e partite in programma nel 34° turno di campionato. Il calendario
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