Infortunio Gigot, il PIANO per il RECUPERO. QUELLA gara in calendario: ecco QUANDO può tornare

Infortunio Gigot, il piano per il recupero del difensore francese. Quella gara cerchiata sul calendario: quando può tornare

Tra i giocatori attualmente ai box in casa Lazio c’è il difensore Samuel Gigot, che si è fermato per un problema alla spalla e non sarà disponibile per la trasferta in casa della Fiorentina in programma quest’oggi.

Il francese potrebbe tornare però a breve a disposizione e punta la gara con la Dinamo Kiev per la convocazione o, in alternativa, la successiva in campionato con il Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.