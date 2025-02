Infortunio Dia, attesa per gli esami del giocatore: cosa filtra sulle condizioni del senegalese. Ultimissime sull’attaccante della Lazio

Infortunio Dia, cresce l’attesa per gli esami dell’attaccante biancoceleste: ecco che cosa filtra sulle condizioni del giocatore

«Ha avuto una distorsione alla caviglia, non è una cosa importantissima, ma lo abbiamo tolto per via precauzionale. La caviglia fortunatamente non si è gonfiata». Così Marco Baroni ha commentato le condizioni di Boulaye Dia dopo la vittoria della Lazio contro il Monza.

Il senegalese ha dovuto dare forfait al 35′ del primo tempo e in queste ore si sottoporrà a nuovi esami per capire le sue condizioni. Attesa per conoscere i tempi di recupero, ma presumibilmente dovrà saltare il Napoli.