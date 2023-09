Infortunio Chiesa, oggi altri esami: le sensazioni in vista della Lazio

Infortunio Chiesa, l’esterno verrà sottoposto oggi a nuovi esami strumentali: ecco cosa filtra in vista di Juve-Lazio

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi Federico Chiesa ripeterà al J Medical la risonanza agli adduttore già effettuata a caldo a Firenze. In casa Juventus c’è la fiducia per il recupero del numero 7 per la sfida di sabato contro la Lazio. In caso contrario c’è Milik pronto per sostituirlo.

Secondo La Stampa Chiesa difficilmente partirà titolare contro la Lazio, ma potrebbe essere utilizzato a gara in corso: le possibilità che sia effettivamente a disposizione sono comunque in crescita.