Infortunio Cataldi: corsa contro il tempo verso il Lecce. Cosa filtra da Formello

Danilo Cataldi deve ancora recuperare dall’infortunio subito contro l’Inter: è corsa contro il tempo per la gara col Lecce

Come riferisce Il Messaggero, in casa Lazio si attendono con impazienza aggiornamenti positivi sulle condizioni di Cataldi.

Danilo è ancora alle prese con l’edema al polpaccio rimediato con Lukaku, rimane un cauto ottimismo per venerdì, ma è legato ai nuovi accertamenti il suo rientro in campo. Fra domani e mercoledì il responso per tentare una corsa contro il tempo e provare a tornare subito in gruppo e tentare.