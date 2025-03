Infortunio Castellanos, nuovi esami per l'attaccante

Condividi via email

Pochi istanti fa la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Valentin Castellanos dopo l’infortunio subito

Brutte notizie per la Lazio di Marco Baroni, che in queste ore ha appreso quelle che sono le reali condizioni fisiche di Valentin Castellanos. La società biancoceleste ha infatti diramato un comunicato ufficiale, in cui si evince una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro.

‘La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero’.