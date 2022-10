Infortunio Casale, oggi nuovi controlli: Fiorentina nel mirino?

Oggi test clinici per Nicolò Casale, alle prese con un infortunio. Il difensore può tornare a disposizione con la Fiorentina

Oggi test clinici per Nicolò Casale, alle prese con un infortunio e che sarà l’unico indisponibilr nel match di domani contro lo Sturm Graz.

Il difensore, come sottolineato da La Repubblica, si sottoporrà a una risonanza magnetica, per valutare condizioni e recupero. La speranza è che tutto stia procedendo per il meglio e che l’ex Verona possa tornare a disposizione con la Fiorentina, accomodandosi in panchina.