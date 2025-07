Calciomercato: l’ex centrocampista della Lazio Castrovilli nel mirino di due club di Serie A. La situazione e le ultimissime

La stagione appena conclusa si è rivelata tutt’altro che positiva per Gaetano Castrovilli, centrocampista nato nel 1997 e cresciuto calcisticamente nella Fiorentina. Dopo un’annata opaca con il club viola, nella quale ha collezionato soltanto sei presenze, il giocatore pugliese ha tentato di rilanciarsi a Roma sotto la guida di Marco Baroni, nuovo tecnico della Lazio noto per la sua propensione al gioco dinamico e all’utilizzo di giovani talenti. Tuttavia, il progetto non ha decollato: i problemi fisici ricorrenti e le scelte tattiche di Baroni, che ha preferito soluzioni differenti nel suo scacchiere, hanno impedito a Castrovilli di imporsi.

A gennaio è arrivato il trasferimento al Monza, club ambizioso ma in difficoltà, dove il centrocampista ha trovato maggiore continuità. Malgrado un incremento delle presenze, le sue prestazioni non sono riuscite ad evitare la retrocessione in Serie B dei brianzoli. Con la fine del campionato, è scaduto anche il contratto di Castrovilli, che non ha ricevuto offerte di rinnovo né proposte immediate da altri club.

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, la situazione potrebbe evolversi rapidamente: sia il Genoa che il Pisa starebbero monitorando il profilo del giocatore. Il Genoa, fresco di una stagione positiva nella massima serie, è alla ricerca di elementi di qualità per consolidare la propria posizione in Serie A. Castrovilli, se in piena forma, potrebbe rappresentare un innesto prezioso per il centrocampo rossoblù.

Il Pisa, invece, sogna il grande ritorno in Serie A dopo oltre tre decenni di assenza: l’ultima partecipazione risale alla stagione 1990/91. L’esperienza dell’ex viola potrebbe risultare determinante per un club con pochi giocatori abituati al palcoscenico della massima serie.

Nei prossimi giorni potrebbe delinearsi una vera e propria sfida di mercato. I riflettori sono puntati su Castrovilli: il suo futuro, ora, è tutto da scrivere.