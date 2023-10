Infortunio Casale, Sarri nei guai: i tempi di recupero del centrale

Infortunio Casale, per il centrale si prospetta uno stop di 30-40 giorni: Sarri in piena emergenza in difesa. E c’è un rischio

L’infortunio di Nicolò Casale, arrivato nel finale della gara contro il Feyenoord, ha aperto l’emergenza nella difesa della Lazio di Sarri. Il tecnico fino alla sosta avrà a disposizione solo la coppia Romagnoli-Patric, con Gila (mai utilizzato finora) come prima alternativa.

D’altronde, come riportato dal Corriere dello Sport, le indicazioni sono chiare: per uno stiramento di secondo grado ci vogliono tra i 30 e i 40 giorni. Non è assolutamente detto che l’ex Verona sia pronto dopo la sosta quando la Lazio affronterà la Salernitana in campionato e il Celtic in Champions League. Sarri incrocia le dita.