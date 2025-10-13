 Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»
Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»

Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, è intervenuto nella puntata n.773 di “La Politica nel Pallone” condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

Nel suo intervento ha fatto il punto sulla lunga lista di infortunati che sta condizionando l’avvio di stagione dei biancocelesti, soffermandosi in particolare sulle condizioni di Taty Castellanos, ultimo giocatore ad aver riportato un problema muscolare. Le sue parole

PAROLE «Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari per queste forme di infortuni. 

Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio. C’è stato un numero importante di infortuni, ma fortunatamente la pausa ci permette di lavorare al meglio per riossigenare i giocatori affaticati e per recuperare in tempi rapidi gli infortunati»

