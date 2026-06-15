Calciomercato Lazio, la cessione di Gila garantirebbe il tesoretto: il punto

Calciomercato Lazio, la cessione di Mario Gila permetterebbe al club di ottenere il tesoretto giusto per fare acquisti e non solo. Il punto

Le strategie della Lazio in vista della sessione estiva potrebbero ruotare attorno a un addio eccellente. Il club biancoceleste ha la forte necessità di far quadrare i conti per evitare un mercato a saldo zero, e il nome caldo per sbloccare l’impasse finanziaria è quello di Mario Gila. Lo spagnolo non sembra più convinto di rimanere a Formello, e la sua cessione immediata garantirebbe una boccata d’ossigeno per le casse societarie.

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La decisione di Gila e il patto con Gattuso

Il difensore iberico sta valutando seriamente il proprio futuro lontano dalla Capitale. Nonostante una promessa esplicita fatta al nuovo tecnico Gennaro Gattuso, le lusinghe del mercato e le stringenti questioni di bilancio del club stanno spingendo le parti verso una separazione immediata. In questo scenario, ogni milione incassato diventa di vitale importanza per finanziare i successivi colpi in entrata.

Il retroscena de Il Messaggero su Gila

IC’è un’importante novità burocratica per quanto riguarda i termini economici dell’accordo stipulato a suo tempo con il Real Madrid, club che vanta ancora una percentuale sulla futura rivendita del centrale spagnolo.

I conti della Lazio per la cessione di Gila

In merito a questa possibile cessione, l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero ha svelato un dettaglio normativo fondamentale. Se da una parte la quota spettante ai Blancos rimane fissata al 50%, a cambiare radicalmente è la base di calcolo. Al prezzo di vendita finale, infatti, andranno preventivamente sottratti i 5 milioni di euro iniziali sborsati dal patron Claudio Lotito nel 2022. Questo prezioso sconto sulla plusvalenza permetterà alla Lazio di trattenere una quota maggiore rispetto a quanto previsto, alleggerendo l’importo da riconoscere ai营 spagnoli.