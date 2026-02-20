Infortuni Lazio: le novità sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. I dettagli

Infortuni Lazio, il club biancoceleste ha reso nota l’entità dei problemi fisici a cui sono soggetti i tre giocatori. I dettagli

Il countdown per il posticipo della 26ª giornata di Serie A è iniziato. Domani sera, alle 20.45, l’Unipol Domus sarà il teatro della sfida tra Cagliari e Lazio, ma l’avvicinamento al match è stato scosso da notizie poco rassicuranti per l’infermeria capitolina. Mentre i sardi ritrovano i pezzi pregiati, la squadra di Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze pesanti.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

L’emergenza infortuni in casa Lazio: il punto su Pedro

A fare chiarezza sulla situazione clinica è stato lo stesso club biancoceleste attraverso una nota ufficiale. Il caso che preoccupa maggiormente riguarda Pedro: l’attaccante spagnolo è alle prese con una dolorosa distorsione alla caviglia. Come confermato dal comunicato della Lazio, l’ex Barcellona sta proseguendo il suo percorso fisioterapico personalizzato, rendendo di fatto quasi impossibile il suo impiego nella trasferta sarda.

Stop per Gila: come cambiano i piani della Lazio

Non arrivano buone notizie nemmeno dal reparto difensivo. Mario Gila, pilastro della retroguardia, è attualmente fermo ai box a causa di una fastidiosa infiammazione tendinea localizzata al ginocchio. La nota medica diffusa dalla Lazio sottolinea come il centrale stia lavorando a stretto contatto con lo staff sanitario per ridurre i tempi di recupero, ma il rischio di un forfait prolungato è concreto.

Anche Basic out: la lista degli infortuni della Lazio si allunga

A completare il quadro delle defezioni è Toma Basic. Il centrocampista croato è stato frenato da un’infiammazione tendinea all’adduttore, un problema che richiede estrema cautela per evitare ricadute. La Lazio ha ribadito che anche per lui il programma di recupero è già stato avviato, ma la mediana di Sarri arriva all’appuntamento contro il Cagliari decisamente contata.