Infortuni Lazio, le condizioni di Caicedo e Fares alla ripresa degli allenamenti

Con la ripresa degli allenamenti, si fa il punto anche sulle condizioni degli infortunati: ecco come stanno Caicedo e Fares

Dopo la giornata di pausa, concessa nella giornata di ieri da Simone Inzaghi, la Lazio oggi ha ripreso ad allenarsi in quel di Formello. Ed ecco che ci sono stati due motivi per sorridere, ossia i recuperi di due giocatori.

Infatti in gruppo si sono rivisti Fares e Caicedo, due degli infortunati su cui si era maggiormente concentrata l’attenzione. L’esterno ha saltato soltanto la partitella finale, ma ha comunque lavorato per il resto della seduta con gli altri compagni. Insomma, Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Sicuramente questo periodo di sosta è servito ai due per ricaricare le pile.