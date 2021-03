Allenamento Lazio: a Formello la ripresa senza i Nazionali

Allenamento Lazio: a Formello la ripresa in vista della sfida contro lo Spezia. Ecco il report della seduta odierna

Dopo la pausa di ieri, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi in quel di Formello. In testa c’è ovviamente la sfida di sabato contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15. Assenti i Nazionali e il lungodegente Luiz Felipe.

E Simone Inzaghi ha subito trovato dei motivi per sorridere. Infatti sul campo di allenamento si sono rivisti Fares e Caicedo. L’esterno ha lavorato in parte con il resto del gruppo, saltando la partitella finale. In quel frangente infatti l’ex Spal ha svolto un lavoro riabilitatorio. Però un sospiro di sollievo sulle sue condizioni può sicuramente esser tirato.