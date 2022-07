Infortuni Lazio, Casale e Cancellieri sulla via del recupero

In casa Lazio si tengono sotto osservazione le condizioni di Casale e di Cancellieri. I due sono infatti alle prese con un infortunio. Ma quali sono le loro condizioni?

Come raccontato dal Corriere dello Sport, i due hanno chiuso il ritiro di Auronzo con qualche acciacco. Il difensore aveva riportato un problema al ginocchio sinistro e non aveva giocato contro il Primorje. Cancellieri ha invece rimediato una contusione al ginocchio sinistro, che l’ha costretto ad abbandonare il campo nell’ultima amichevole.

Non si tratta però di infortuni che preoccupano in casa Lazio e i due si potrebbero rivedere in gruppo già domani, quando i biancocelesti si alleneranno in quel di Formello.