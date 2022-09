Infortunati Spezia, Gotti dovrà fare a meno di Reca e Kovalenko in vista della gara contro la Lazio. La situazione

Se Sarri deve risolvere la grana Immobile, anche Gotti ha più di un problema in infermeria. In vista della gara di domenica, non ci saranno sicuramente Kovalenko e Reca entrambi tornati acciaccati dagli impegni in Nazionale.

I due si aggiungono a Sala, Maldini e Amian che continuano a fare un lavoro personalizzato.