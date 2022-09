Infortunio Immobile: Sarri studia le alternative, ma i numeri senza Ciro non fanno sorridere

Sarri fa i conti con l’infortunio di Immobile e l’assenza di un vero sostituto. I numeri senza Ciro, inoltre, non fanno sorridere

Sarri fa i conti con l’assenza di un vice Immobile e studia i possibili piani B per rimpiazzare Ciro, in caso di forfait. Nonostante la voglia di giocare, l’attaccante dovrà procedere verso il recupero con cautela e per questo rischia di saltare l’appuntamento con lo Spezia.

Come riporta Il Messaggero, il mister cerca soluzioni in attacco che non possono essere diverse da Pedro o Felipe Anderson falso nove. Nonostante Cancellieri sia molto apprezzato dal tecnico, è ancora considerato troppo acerbo per una responsabilità simile.

I numeri senza Immobile, però, non fanno sorridere. In 20 partite di Serie A in cui la Lazio è rimasta orfana del numero 17, solo 6 volte è arrivata la vittoria (poi 8 sconfitte e 6 pareggi).