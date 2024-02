Infortunati Lazio, preoccupa Zaccagni: a rischio non solo per l'Atalanta. E Patric...

Infortunati Lazio, preoccupano le condizioni di Mattia Zaccagni: l’esterno a rischio non solo per l’Atalanta. E Patric…

Nuova seduta di allenamento quest’oggi per la Lazio, che in quel di Formello ha lavorato senza Patric e Zaccagni. Il primo è ancora alle prese con il problema alla spalla e punta la partita contro il Bayern Monaco per il suo rientro.

L’esterno dovrebbe saltare la trasferta di Bergamo, così come la successiva gara contro il Cagliari, provando anche lui a rientrare per il match di Champions.