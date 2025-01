Infortunati Lazio, da Tavares a Vecino, passando per Patric: il punto della situazione giocatore per giocatore

Infortunati Lazio, il punto sull’infermeria in vista della sfida di questa sera contro il Braga e delle prossime partite

Secondo quanto riportato quest’oggi Corriere dello Sport, in casa Lazio dalla prossima settimana Patric sarà gradualmente reinserito in gruppo e spera di esserci contro il Monza.

Per Nuno Tavares (trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo la coscia sinistra) il rientro è previsto per la gara del 16 febbraio contro il Napoli. Per quella data, poi, si dovrebbero rivedere anche Vecino e Lazzari, anche loro fuori da diverso tempo.