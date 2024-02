Infortunati Lazio, Sarri annuncia: «Non so se ci sarà possibilità di rientro per qualcuno»

Infortunati Lazio, Sarri fa il punto della situazione sulle condizioni dei giocatori biancocelesti attualmente ai box

Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha fatto così il punto sugli infortunati di casa Lazio.

INFORTUNI – «Grosse certezze in questo momento non si hanno. Zaccagni ha lavorato con il gruppo ma poi era dolorante. Su Vecino non so dire, Rovella sta facendo una cura, vediamo se domani potrà riallinearsi, non so se ci sarà possibilità di rientro immediato per qualcuno di questi».

