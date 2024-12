Infortunati Lazio, due assenti sicuri contro il Napoli! Baroni conferma: ecco la situazione

Le parole del tecnico della Lazio sulla situazione degli infortunati della squadra

Di seguito le parole del tecnico della Lazio sulla situazione degli infortunati della gara in vista del match.

SITUAZIONE INFORTUNATI – «Abbiamo giocatori quasi pronti al rientro. Castrovilli sta bene, può fare qualche minuto, ha dato la sua disponibilità e per noi è positivo. Ci teniamo al ragazzo, lo vogliamo con noi, lo vogliamo riportare dentro. Qualcuno ha avuto qualche problemino a Parma, vediamo se riusciamo a recuperarlo anche per un minutaggio parziale. Tavares domani non ci sarà, ma non getto la spugna per la prossima. Dia domani non credo ci sarà, ma anche lui potrebbe recuperare per domenica come ho detto prima per altri».

