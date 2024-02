Infermeria, il punto sugli infortuni di Zaccagni e Patric: la situazione in vista dell’ Atalanta. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, col permesso della società Zaccagni e Patric sono volati a Cesena e per curarsi e recuperare dai propri infortuni.

Lo staff medico della Lazio ha sempre escluso lesione per quando riguarda Zaccagni, che sente ancora però fitte all’osso quando poggia il piede per terra. Alcuni tifosi sul mistero iniziano però a mormorare con malizia sui social: “Il prolungamento non c’entra nulla?”. L’agente Giuffredi si era già espresso sulla questione qualche giorno fa.