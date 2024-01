Infortunio Zaccagni, il suo recupero diventa un mistero: cosa succede. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, regnerebbe il mistero attorno al recupero dell’infortunio di Mattia Zaccagni, ai box per il dolore all’alluce. In Supercoppa il giocatore della Lazio si era dovuto arrendere perché nemmeno gli antinfiammatori avevano sortito alcun effetto.

Il biancoceleste è andato anche alle terme della Ficoncella per affrettare il suo recupero, ma non si sa ancora se riuscirà a tornare in campo a Bergamo. In più il suo agente, Giuffredi, ha tuonato ancora sabato: “Gli era stato promesso il prolungamento al suo matrimonio. O Lotito gli rinnova subito il contratto in scadenza nel 2025 o ci guarderemo intorno”. Queste le sue parole.