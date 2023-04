Incidente Immobile, parla l'avvocato: «Non è stata rilevata alta velocità...»

Immobile, l’avvocato del giocatore torna a fare chiarezza riguardo l’incidente del suo assistito avvenuto qualche giorno fa

Ai microfoni di Tvplay.it ha parlato l’avvocato di Ciro Immobile, il quale riguardo l’incidente avvenuto con un tram del suo assistito rilascia queste dichiarazioni

INESATTEZZE – Diciamo che è stata una bella fortuna che nessuno o quanto meno in minima parte si sia fatto male. Stanno tutti bene, ed è questo quello che conta. Restano congetture quelle che continuo a leggere e sentire, anche perché c’è ancora poca chiarezza sull’accaduto. Quello che è successo sono sinistri stradali che accadono quotidianamente nella Capitale, purtroppo anche con esiti peggiori di questo, e io ne so qualcosa perché ne ho seguiti diversi. Un conto è un incidente per distrazione, che non dovrebbe accadere, un conto è se passo una serata in compagnia con amici, bevo qualcosa.

L’accusa resterebbe sempre incidente colposo. Qui parliamo di un sinistro di distrazione, anche perché non è stato rilevata l’alta velocità e nemmeno la questione alcool è stata presa in considerazione visto che non c’è stato alcuna violazione sotto questo punto di vista.

Se la macchina di Ciro fosse andata ad alta velocità adesso avremmo parlato di vittime anche se tutti avessero avuto, come accaduto in questo caso, le cinture di sicurezza. Pure in questa situazione ho sentito e letto, queste accuse ma sono infondate e chi insiste nel dire queste cose dovrà renderne conto