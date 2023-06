Incidente Immobile, parla l'avvocato: «La richiesta di risarcimento danni...»

Incidente Immobile, l’avvocato del giocatore biancoceleste ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo l’incidente

Stando quanto riporta l’AGI l’avvocato di Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’incidente, che vide coinvolto il calciatore e le sue figlie

PAROLE – Al di là della formalità di avvisare le compagnie coinvolte delle richieste legate all’incidente, la richiesta di risarcimento danni è stata fatta per le due bambine trasportate nei confronti della Compagnia Genertel che assicura la macchina di Ciro Immobile. La lettera per conoscenza alle Assicurazioni di Roma, compagnia della Atac, è stata inviata come garanzia nel caso i danni delle bambine superassero i 9 punti di invalidità. Per quanto riguarda Ciro e la macchina stiamo ancora valutando i profili esatti di responsabilità per poi muoverci di conseguenza