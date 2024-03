Impallomeni sta con Tudor: «Giusto cambiare modulo». Poi su Immobile...

Impallomeni sta con Tudor: «Giusto cambiare modulo». Poi interviene su Immobile ed un’eventuale convocazione all’Europeo

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L’ex centrocampista ha parlato della nuova Lazio di Tudor e di un’eventuale convocazione di Immobile al prossimo Europeo. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Per me Tudor farà subito la difesa a tre, forse rimetti tutti al posto giusto. Questa squadra ci ha giocato una vita a tre dietro. Si riparte con uno spartito diverso, che la maggior parte della squadra riconosce. Hai gli esterni, valorizzeresti le marcature preventive. Sacrificherà di sicuro qualcuno per gli equilibri.

Non so fino a che punto Immobile sia nel tratto conclusivo della sua carriera. E’ stato un anno balordo per lui, anche per il rapporto con Sarri. Per me può fare ancora molto bene, soprattutto in un torneo con poche partite, per il riscatto della stagione. L’aspetto psicologico è importante. Sono però anche interessato allo sviluppo di Retegui, che è migliorato con Gilardino al Genoa. Mi piace come si muove e credo che piaccia anche a Spalletti.»