Impallomeni su Mourinho: «Personaggio che cerca sempre di sparigliare le carte» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Roma e di Mourinho:

«Non mi è piaciuto questo aspetto. Per il resto, fa parte delle strategia del personaggio, che cerca di sparigliare le carte e ottimizzare quello che ha anche a livello ambientale. La sta scuotendo al massimo ora e ha avuto una risposta. Mi ha deluso perché Mourinho contro gli atleti non ha mai fatto qualcosa del genere. Mou comunque è stato sempre questo, non so se è una tattica per vincere alla sua maniera, contro tutto e tutti, o per andare via. Si parla di rinnovo a Champions certificata. Ma lo saprai a maggio, quindi uno come lui non può aspettare. Io credo che dovremo aspettare al massimo gennaio, altrimenti non ha senso»