Impallomeni su Sarri: «Lo vedo bene al Bologna, vi spiego il perché». Le parole dell’ex centrocampista italiano

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro dell’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

PAROLE – «Al Bologna vedo bene Sarri, perché ora sarà in Champions e Sarri ha l’esperienza giusta per gestire l’ambiente e continuare quello stile di gioco intrapreso da Motta. La separazione da Motta così non sarebbe troppo dolorosa. Lo avrei visto meglio a Firenze, ma vedo bene Sarri a Bologna».