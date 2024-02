Impallomeni: «Lotito stima Sarri, la Lazio è in involuzione» Le parole dell’opinionista sui biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato cosi di Lazio:

«Credo che la Lazio, finché ci sarà Lotito, l’organizzazione sarà questa, molto corta. Lotito è una figura centrale, si è esposto in prima persona, ha fatto anche mercato e Sarri ha preso le distanze da questo. Lotito però stima Sarri e se lo terrà stretto, fino a prova contraria. Con Lotito, Sarri è in una botte di ferro. La Lazio è in un periodo di involuzione. E’ una squadra che ha un valore e a Sarri gli è sfuggita di mano la situazione. E’ una crisi tecnica, vedremo quanto grande. Se perdi a Cagliari, Lotito deve intervenire e sono sicuro che lo farà. Credo però che debba esserci una risposta a Cagliari della squadra»