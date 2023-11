Impallomeni scalda il derby: «Roma? Con lo Slavia non è scesa in campo, trovo giusto non…»

In previsione di Lazio-Roma Impallomeni ha commentato la prestazione della Roma contro lo Slavia e la particolare scelta dei giallorossi

Intervenuto a TMW in previsione del derby tra Lazio e Roma, l’ex calciatore Impallomeni ha commentato critico la recente prestazione dei giallorossi contro lo Slavia Praga e la scelta di non parlare dopo la partita.

ROMA-SLAVIA PRAGA – «Roma orribile. Giusto non parlare dopo quella prestazione. La Roma non è scesa in campo e non ha saputo gestire una cosa che doveva gestire meglio».