Impallomeni: «Il Bayern sta vivendo un momento delicato. Ecco cosa deve fare la Lazio stasera». Le parole del giornalista in vista della sfida

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, e della sfida tra Lazio e Bayern Monaco.

PAROLE– «Deve giocarsela in maniera leggera per preparare poi la sfida col Bologna in campionato. Il Bayern sta vivendo un momento molto delicato, soprattutto come rapporti. Sta vivendo una crisi dialettica, Tuchel è molto bravo ma non è uno facile nei rapporti. Bisognerà vedere che scelte farà, certo che con Kane è tanta roba lì davanti. Dietro li puoi mettere in difficoltà con la rapidità. Manca uno come Zaccagni. La lazio però deve giocarsela più leggeri ».