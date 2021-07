Immobile zittisce le critiche: «Scarpa d’oro e campione d’Europa» – FOTO

Ciro Immobile ha festeggiato sui social la vittoria all’Europeo, levandosi anche qualche sassolino dalle scarpe

L’italia trionfa a Euro 2020, battendo in finale ai rigori l’Inghilterra. Grandi festeggiamenti per gli azzurri. Tra i più felici Ciro Immobile, che si è persino sfogato sui social.

«Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso», queste le parole dell’attaccante biancoceleste. Nei commenti l’immancabile risposta della moglie Jessica. Ed è lì che Ciro si leva più di qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo alle critiche: «”Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d’Europa e Scarpa d’Oro si attaccano al c***o tutti».