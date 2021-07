Euro2020, facciamo festa noi! L’Italia batte l’Inghilterra ai rigori

Euro2020, l’Italia è sul tetto d’Europa! Dopo la lotteria dei rigori gli Azzurri superano l’Inghilterra. Decisivo Donnarumma

Sono veramente ‘Notti Magiche’ a Wembley. Nel tempio del calcio l’Italia è campione d’Europa per la seconda volta a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Il cammino fantastico degli Azzurri si chiude nel modo più dolce possibile, battendo l’Inghilterra dopo l’ennesima sofferenza ai calci di rigore.

Tempi regolamentari che si chiudono con il punteggio di 1-1 con i gol di Shaw e Bonucci e dopo i supplementari si va dal dischetto come contro la Spagna. E siamo ancora noi a sorridere. Per l’Italia sbagliano Belotti e Jorginho, per gli inglesi il palo di Rashford e le parate di Donnarumma su Sancho e Saka ci consegnano la coppa.