Immobile sfida Vlahovic: a Cagliari per le reti del sorpasso

Immobile sfida Vlahovic nella lotta al primo posto nella classifica marcatori. Il Cagliari è tra le sue vittime preferite

Vlahovic-Immobile: per la vetta della classifica marcatori è sfida a due. Il primo è a quota 19 gol, l’altro ne ha uno in meno (ma anche 3 presenze, causa febbre ed infortuni): un testa a testa che infiammerà il campionato fino alla fine.

Ciro è pronto al sorpasso e scalda i motori in vista del Cagliari: i rossoblu, come riporta Corriedellosport.it, sono tra le sue vittime preferite con 11 reti in 13 sfide. Tutti avvisati: in Sardegna per riconquistare il trono dei bomber.