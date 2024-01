Immobile: «Tutti guardano all’Arabia e tutti vogliono credere che…». Le parole del giocatore

Ciro Immobile parla in conferenza stampa alla vigilia di Inter Lazio di Supercoppa Italiana.

FUTURO IN ARABIA – «E’ un campionato in crescita, anche rispetto al 2019 le infrastrutture sono cambiate e stanno portanto avanti un progetto importante. Tutti guardano all’Arabia e tutti vogliono credere che in futuro ci sarà un campionato importante qui come stanno cercando di fare. In passato ho avuto avvicinamenti con alcuni club qui, poi non si è fatto niente. Ho sempre cercato di essere il più onesto possibile con me stesso e con gli altri e ho deciso di restare alla Lazio, portando avanti il progetto di crescita per il club».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA