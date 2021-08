Ciro Immobile, attraverso il suo profilo Instagram, è tornato sull’emozionante serata di ieri a Torre Annunziata

Una serata particolare quella vissuta ieri da Ciro Immobile, che è tornato nella sua Torre Annunziata. Una serata per celebrare il suo trionfo agli Europei, ma anche la medaglia di bronzo vinta dalla sua concittadina Irma Testa alle Olimpiadi.

Dopo le dichiarazioni rilasciate già ieri, l’attaccante ha voluto ringraziare tutti con una storia Instagram: «Serata piena di emozioni ieri nella mia città. Grazie al Sindaco per questo premio, grazie ai miei concittadini per l’entusiasmo e l’accoglienza bellissima. E’ stato per me un onore portare in giro per l’Europa la nostra città».