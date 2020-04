Immobile, il bomber biancoceleste sarà uno dei protagonisti dell’evento in programma lunedì

Sarà una Pasqua e una Pasquetta insolita. Tutti chiusi nelle loro case a causa dell’emergenza legata al coronavirus che ancora attanaglia l’Italia. Per questo proprio lunedì ci sarà una bella iniziativa che vedrà protagonisti proprio i campioni della Serie A. 22 calciatori si sfideranno in modo virtuale nel torneo United per l’Italia una sfida eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.

Questi i calciatori che parteciperanno tra cui c’è anche Ciro Immobile: Pierluigi Gollini, Marco Materazzi, Moise Kean (Everton), Davide Zappacosta (Roma) e Adam Masina (Watford, ex Bologna), Alessandro Florenzi, Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Andrea Bertolacci (Sampdoria), Riccardo Orsolini (Bologna), Filippo Falco e Giulio Donati (Lecce), Andrea Petagna (Spal), Juan Quintero (River Plate), Luca Vido (Pisa), Luca Lezzerini (Venezia) e l’ex portiere di Brescia e Sampdoria Emiliano Viviano.

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva a partire dalle 20.30 di lunedì 13 aprile in diretta su Sky Sport Uno.