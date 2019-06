Immobile, è tempo di relax: gavettoni insieme ad Insigne e Criscito – VIDEO

Tempo di relax per Ciro Immobile che, tornato bambino insieme a Criscito ed Insigne, si è divertito con i gavettoni

Tempo di vacanza in casa Lazio in attesa di iniziare la preparazione per la prossima stagione. Anche Ciro Immobile si sta godendo qualche momento di relax insieme a famiglia ed amici. Amici speciali, sì, visto che si tratta di Domenico Criscito e Lorenzo Insigne, rispettivamente difensore del Genoa e capitano del Napoli. I tre, in vacanza in Sardegna con mogli e figli, sono tornati bambini e si sono sfidati a colpi di… gavettoni. Il momento è stato immortalato dal classe ’86, che ha pubblicato una IG story su Instagram.