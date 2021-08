Immobile diventa tattoo, il tifoso: «Ciro vanto nostro» – FOTO

Immobile e la vittoria agli europei scalfiti per sempre sulla pelle di un tifoso che spiega le ragioni del tatuaggio

Idolo tatuato. É passato meno di un mese dalla vittoria dell’Italia all’Europeo ma è un successo che rimarrà scolpito nella memoria di tutti probabilmente per sempre. Nel caso di Tommaso, tifoso laziale e grandissimo fan di Immobile oltre che nella memoria anche sulla pelle. Un segno indelebile con tanto di foto social e commento in difesa del suo idolo criticato a detta sua ingiustamente durante la competizione: «Ciro è il nostro vanto. Sono tifoso della Lazio e grande fan di Immobile. La vittoria con l’italia l’ho sentita anche un po’ mia e ho deciso di tatuarmela sulla pelle. Non capisco le critiche che ha ricevuto, è un giocatore troppo forte e importante. Ha vinto la Scarpa d’Oro battendo dei veri e propri fenomeni e, nonostante questo, si parla sempre degli altri. Ciro non li calcolare, noi sappiamo chi sei”. Tommaso ha aggiunto: “Speriamo che veda il tatuaggio, per me sarebbe un sogno. Lui è il nostro bomber».