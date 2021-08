Capitano Lazio, oggi la scelta di Sarri tra Immobile e Milinkovic

Oggi nel ritiro di Marienfeld, Maurizio Sarri deciderà quello che sarà il nuovo capitano della Lazio tra Immobile e Milinkovic-Savic

La Lazio è in partenza per la Germania, dove svolgerà la seconda parte del ritiro estivo nella cornice di Marienfeld. Settimana fondamentale per la squadra, che ritroverà alcuni giocatori importanti e che dovrà prendere delle decisioni altrettanto importanti, come quella per il nuovo capitano.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi Maurizio Sarri prenderà la sua scelta sul giocatore che indosserà la fascia al braccio nella prossima stagione. Al momento, i due indiziati sono Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic: si tenterà in ogni modo di evitare ciò che accadde 6 anni fa, quando Stefano Pioli scelse Biglia ai danni di Candreva, causando delle crepe nello spogliatoio. Per questo, il favorito sembra il bomber azzurro, con il Sergente pronto a prendersi i gradi di vice: la scelta, però, spetta tutta al Comandante, che vorrà sentire le impressioni dei compagni di squadra.