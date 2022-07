Sui social, l’attaccante della Lazio Immobile ha suonato la carica dopo l’amichevole con il Dekani

Nell’amichevole contro il Dekani, Ciro Immobile è tornato in campo dopo aver smaltito i problemi alla caviglia ed è andato subito in gol nella vittoria per 5-0.

E sui sociali, l’attaccante della Lazio ha suonato la carica: «Avanti così», con tanto di cuore a tinte biancocelesti.