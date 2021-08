Immobile, leader anche fuori dal campo: cena con lo staff della Lazio

Immobile, di ritono dalle vacanze, dopo la prima seduta di allenamento con i compagni, porta a cena lo staff

Leader si nasce. Ciro Immobile lo è da sempre. Rientrato dalla vacanze, si è messo subito al servizio della squadra agli ordini di Sarri per l’allenamento insieme agli altri reduci dalle Nazionali e il resto dei compagni, partecipando si alla sessione fisica in campo e in palestra sia alla partitella. Al termine di questo ha poi portato lo staff della Lazio fuori a cena. «Campione d’Europa in campo… e fuori. Ciro Immobile uno di noi» è la farse che è stata dedicata sui social all’attaccante della Lazio.