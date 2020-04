Lazio, Immobile fondamentale nelle situazioni complicate FOTO

Il bomber della Lazio è risultato decisivo quando la squadra si è trovata in situazioni di pareggio o svantaggio

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Con il suo animo da combattente e propensione verso il duro lavoro, Immobile rappresenta perfettamente questo detto.

Quando qualcosa va male tutti si appoggiano alla persona più forte e con più personalità, la Lazio si appoggia al suo bomber. Come rappresenta lo studio della pagina CalcioDatato, l’attaccante biancoceleste ha una media di 0,71 gol ogni 90′ quando la squadra si trova sul pari o in svantaggio: il 58% in più rispetto all’xG (0.45). Quando i capitolini conducono la gara, comunque il numero 17 ha una media superiore dell’xG.