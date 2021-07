Ciro Immobile ha salutato Senad Lulic. Su Instagram, il messaggio dell’attaccante per il suo Capitano

Dieci anni non si chiudono facilmente, nemmeno per chi quel decennio lo ha vissuto solo in parte. Senad Lulic ha salutato la Lazio e il suo popolo, ora sono i compagni ad onorare il Capitano: Ciro Immobile, sul suo profilo Instagram, gli ha dedicato un pensiero.

«Ciao Capità, in bocca al lupo per tutto. È stato un onore».