Immobile pronto al rientro: Ciro ha due obiettivi chiari in testa

Ciro Immobile è pronto a tornare al centro dell’attacco della Lazio dal prossimo 4 gennaio: sono due gli obiettivi del bomber

Ciro Immobile è finalmente guarito dall’infortunio alla coscia accusato nella gara contro l’Udinese dello scorso 16 ottobre. Come riportato dal Corriere della Sera ed. romana, il bomber è pronto a riprendersi la scena dal prossimo 4 gennaio contro il Lecce con due obiettivi chiari in testa.

In primis Immobile ha tutta l’intenzione di vincere la classifica marcatori per la quinta volta nella sua storia, impresa riuscita solo a Nordahl. Il secondo è quello di aumentare il bottino di reti in Serie A (188 al momento) e sbarcare così nel club dei 200. Ciro è pronto.