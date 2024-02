Immobile: «Zaccagni manca a tutti. Problema del gol? Stiamo lavorando così»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla così alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni sul problema del gol

Ciro Immobile, in conferenza stampa, ha parlato così del problema del gol della Lazio.

DIFFICOLTA’ NEL FARE GOL E QUANTO MANCA ZACCAGNI – «Stiamo lavorando. Abbiamo lavorato settimana scorsa, abbiamo visto cose che ci mancavano per offendere e dare fastidio. Alla fine è sempre una cosa di mettersi bene in campo, gestire i momenti. Molti gol arrivano sulle palle recuperate, poche squadre hanno una mole tale che ti portano a fare tanti gol sull’azione costruita. Abbiamo cercato di migliorare. Mattia lo aspettiamo, sappiamo quanto è importante per noi. Stiamo facendo integrare Gustav, che veniva da un altro modo di giocare, lo stesso Pedro lo aiuta molto. Non sono mai stato tanto preoccupato dai momenti difficili, mi fido dei miei compagni. Vogliono rifare le cose che abbiamo fatto vedere a tutti».

