Moggi ag.Immobile: «Ciro piace al Napoli, ma per prenderlo…»

L’agente di Immobile, Alessandro Moggi ha confermato l’interesse della società partenopea per l’attaccante biancoceleste

Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni riguarda l’interessamento del Napoli per Ciro Immobile. L’attaccante piace molto sia a De Laurentiis che a Giuntoli, ma la trattativa non è affatto semplice ed il prezzo del cartellino è alto. Inoltre, Lotito non ha nessuna intenzione di cederlo e la Lazio intende blindarlo col rinnovo. Alessandro Moggi, procuratore del bomber biancoceleste, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato la situazione:

«Già ne ho parlato l’ultima volta e vale ancora lo stesso discorso: che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio… ma per prenderlo è prematuro, anche perché bisogna bussare alla porta della Lazio». Tra i sorrisi Moggi cambia discorso parlando a ruota libera del mondo del calcio. Il giornalista ci riprova alla fine: «Immobile giocherà a Napoli?». Il procuratore ironizza: «Ragazzi, meglio non parlarne… vi saluto».