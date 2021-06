Immobile: «L’obiettivo è rendervi orgogliosi di noi» FOTO

Ciro Immobile, dopo la vittoria sofferta dell’Italia contro l’Austria, ha esultato sul suo profilo Instagram

Sudore e sacrificio non sono mancati nemmeno ieri. Ciro Immobile ha corso per 84 minuti, cercando di buttarla in rete e mettere al sicuro l’Italia: il gol non è arrivato, ma la volontà non è mancata. L’attaccante, al termine della gara, ha potuto comunque esultare sui social:

«L’obiettivo è rendervi orgogliosi di noi, nonostante le difficoltà, l’emozione non abbiamo mollato. Bravi ragazzi, avanti così».