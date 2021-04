Immobile e Luis Alberto, umori opposti in casa Lazio. Cosa sta succedendo

Umori opposti in casa Lazio. Immobile e Luis Alberto stanno vivendo due momenti differenti: ecco cosa succede

Umori opposti in casa Lazio. Come rivela il Messaggero, Immobile e Luis Alberto hanno situazioni contrapposte. Il primo aveva lasciato il club sottotono, visto il gol che mancava ormai da tante gare. La Nazionale però lo ha rivitalizzato, con due gol in tre partite.

Umore opposto per lo spagnolo, che si è dovuto fermare per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Out contro lo Spezia e in dubbio per il Verona, il Mago rimpiange la sosta.